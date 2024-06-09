Топ-5 японских гибридов, которые стоят каждой копейки: какой авто купить

Японские авто олицетворяют качество и надежность. Гибридные модели имеют отличную экономию топлива и являются экологически чистыми. Кроме того, они, как правило, очень тихие и плавные.

Японские авто имеют разумную цену, особенно по сравнению с другими моделями. И хотя вам все равно придется обращать внимание на амортизацию, должное техническое обслуживание может помочь свести долгосрочные затраты к минимуму. Эксперты обнародовали рейтинг лучших японских гибридов, что стоят каждой копейки.

Toyota Prius

Стартовая цена: $29 045

Toyota Prius – хорошо известный гибрид с экономным расходом бензина. Он эффективен, имеет обычный, но стильный дизайн и может разгоняться до 100 км/ч приблизительно за 7,1 секунды. Интерьер удобен, идеален для долгих поездок.

"Toyota Prius имеет отличную экономию топлива, подтвержденную историю и просторный салон", – отметил Блейк Шоу, автомобильный эксперт All About Wheels.

Toyota Camry Hybrid

Стартовая цена: $29 495

В 2025 году выйдет самая новая модель, и эксперты прочат ей невероятное будущее. Toyota Camry Hybrid является еще одним популярным японским автомобилем, который стоит своих денег. Как и другие модели Toyota, Camry Hybrid надежен, имеет низкие расходы бензина, что делает его универсальным отличным транспортным средством для ежедневного использования. Этот гибрид также заметно просторнее, чем Prius. Он оснащен двухзонным регулятором температуры и рядом других удобных функций.

Honda Insight

Стартовая цена: $26 855

Insight – отличный надежный выбор для тех, кто ищет надежный и эффективный гибрид. Он может похвастаться элегантным аэродинамическим дизайном и поразительным набором технических функций.

Honda Insight может разгоняться до 100 км/ч за 7,7 секунды. Он имеет отличную управляемость и подвеску для плавной езды. Он также обладает высокой чувствительностью, что делает его надежным повседневным автомобилем с относительно низкой ценой.

Honda Accord Hybrid

Стартовая цена: $28 990

Honda Accord Hybrid – доступная по цене модель с конкурентоспособной экономией топлива. Автомобиль имеет относительно низкий уровень амортизации. Honda Accord Hybrid сочетает в себе практичность и комфорт традиционного Accord с дополнительными преимуществами гибридной технологии. Honda Accord Hybrid также хвалят за возможность плавного перехода между электрическим и бензиновым двигателем.

Lexus ES Hybrid

Стартовая цена: $43 190

Хотя Lexus ES Hybrid имеет более высокую стартовую цену, он все равно намного дешевле, чем другие марки класса люкс. Этот автомобиль отличается стильным интерьером, отличной топливной эффективностью и набором высококлассных функций. Некоторые модели даже снабжены полным приводом.

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