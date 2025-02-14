Как проехать водитель зеленого авто? Хитрая задача по ПДД

Знание правил дорожного движения – обязательно для всех водителей. Это гарантия безопасности всех участников дорожного движения.

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Водителям предлагается пройти тест и определить, как проехать участок дороги, где находится остановка общественного транспорта. Следует определиться, как должен проехать водитель зеленого авто, если он приближается к остановке трамвая.

Часто эти ситуации становятся источником путаницы, особенно если рядом есть пешеходы, пытающиеся подойти к транспортному средству. В этом случае водитель зеленого автомобиля сталкивается с необходимостью соблюдать правила проезда рядом с трамваем.

Вопрос касается трех вариантов поведения водителя на участке дороги, где остановился трамвай, и пешеход близится к нему. Первый вариант предполагает, что водитель может проехать, имея преимущество пешеходу. Второй вариант требует дать дорогу идущему к трамваю пешеходу. Третий вариант позволяет продолжить движение только после того, как пешеход войдет в трамвай, и дверь трамвая захлопнется.

Чтобы определиться с правильным ответом, нужно ориентироваться на пункт 18.8 ПДД, который четко определяет, что водитель должен остановиться, чтобы дать дорогу пешеходам, идущим к или от трамвая, остановившегося на остановке.

Это касается случаев, когда посадка или высадка пассажиров происходит непосредственно с проезжей части или с площадки, расположенной на ней. То есть, водитель обязан уступить дорогу пешеходу.

Продолжить движение разрешается только в том случае, когда пешеходы покинут проезжую часть, а дверь трамвая закроется.

Это правило совершенно четко исключает варианты, когда водитель может проехать, не соблюдая эти условия. Поэтому, на основании правил, водитель зеленого автомобиля должен остановиться и продолжить движение только после того, как пешеход войдет в трамвай и дверь захлопнется.

Соответственно, правильный вариант – это третий: водитель может продолжить движение только после того, как пешеход выйдет на бордюр или войдет в трамвай, а дверь захлопнется.

Это обеспечит безопасность участников дорожного движения и отвечает требованиям ПДД. Поэтому важно, чтобы водители всегда помнили о необходимости соблюдать правила, останавливаться при приближении к трамваям и не нарушать безопасность пешеходов.

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