Трудная задача на проезд перекрестка: проверьте знания ПДД

Перекресток – это одно из самых опасных мест на дороге. Здесь ежедневно случаются аварии, часто из-за незнания или игнорирования правил дорожного движения.

Поэтому важно рассматривать различные ситуации и периодически напоминать себе ПДД. Для того чтобы вы могли проверить свои знания, auto_pdr.ua поделились непростой и интересной тестовой задачей.

Кто из водителей проедет перекресток первым?

Водитель зеленого авто Водитель грузовика Водитель красного автомобиля

Данный перекресток нестандартен по форме, поэтому начинающие водители часто путают очередность проезда.

На изображении можно увидеть знак 2.1. "дать дорогу". Он касается водителя красного автомобиля, поэтому он оставит перекресток последним. Под знаком "дать дорогу" также можно увидеть знак дополнительной информации, где жирным выделены главные дороги.

Поскольку водители зеленого автомобиля находятся на равнозначных дорогах, может показаться, что эта задача неразрешима. Но здесь на помощь приходит правило препятствия справа.

Его суть состоит в том, что нужно пропустить расположенный справа, если их траектория движения пересекается, но очередность проезда не указывается знаками, светофорами или регулятором.

Итак, какой ответ правильный?

Учитывая все знаки и правила, можно сделать вывод, что зеленый автомобиль должен уступить грузовому транспортному средству. То есть правильный вариант – ответ номер 2.

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