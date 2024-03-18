Как правильно съехать с кругового перекрестка: непростая задача по ПДД

Неукоснительное соблюдение ПДД способствует избежанию аварийных ситуаций на дороге. Особенно много нюансов возникает на перекрестках. По общему правилу, предпочтение в движении на нерегулируемых перекрестках с круговым движением, отдается транспортным средствам, которые уже двигаются по кругу.

Попытайтесь проверить знания с помощью интересного теста. Правильно ли водитель белого авто выполнил съезд?

Условия задачи

Правильно ли водитель белого автомобиля выполнил съезд с перекрестка с круговым движением одновременно с водителем синего автомобиля?

правильно; неправильно.

Объяснение

Дорожный знак 4.10 "Круговое движение" требует объезда клумбы (центрального островка) в направлении, показанном стрелками на перекрестке с круговым движением.

Пункт 10.5 ПДД устанавливает, что поворот необходимо выполнять так, чтобы при выезде с перекрестка проезжих частей транспортное средство не оказалось на полосе встречного движения, а при повороте справа следует двигаться ближе к правому краю проезжей части.

Выезд с перекрестка, где организовано круговое движение, может осуществляться с любой полосы, если направление движения не определено дорожными знаками или разметкой и это не создаст помех транспортным средствам, двигающимся в попутном направлении вправо.

Правильный ответ

Водитель белого авто не нарушил ПДД, ведь:

транспортное средство не оказалось на полосе встречного движения;

направление движения на перекрестке, где организовано круговое движение не определено дорожными знаками или разметкой;

выезд с перекрестка не создаст помех транспортным средствам, двигающимся в попутном направлении направо.

Таким образом, выезд из этого перекрестка в указанной ситуации может производиться из любой полосы.

Правильный ответ 1 – правильно.

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