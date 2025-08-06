Как правильно разъехаться? Тест для водителей

Задания по ПДД – не просто подготовка к экзамену или тренировка перед водительскими курсами. Это способ проверить логическое мышление, внимательность и умение ориентироваться в нестандартной ситуации. Подобные упражнения учат быть ответственным и предусмотрительным участником дорожного движения.

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Предлагаем проверить себя интересным тестом. Внимательно посмотрите на изображение и определите, как правильно разъехаться на перекрестке.

Какой правильный порядок разъезда в изображенной ситуации?

Синий, красный, желтый. Желтый, красный, синий. Красный, синий, желтый. Синий, желтый, красный. Желтый, синий, красный. Красный, желтый, синий. Должны разъехаться по общей договоренности.

Объяснение

К нерегулируемому перекрестку равнозначных дорог подъехали три автомобиля, и все они поворачивают налево.

На таких перекрестках водители обязаны разъезжаться, руководствуясь правилом препятствия справа (или же, как его еще называют, правилом правой руки). Но здесь ситуация, которая, кстати, вряд ли слишком часто будет случаться вам за рулем, но все же, от этого никто не застрахован.

Каждый водитель имеет препятствие с правой стороны. И вот именно в таких случаях наиболее правильным решением будет разъехаться именно по общей договоренности.

Например, водитель желтого автомобиля решил взять инициативу в свои руки и подал световой сигнал (или пусть это будет сигнал рукой) о том, что он уступит дорогу. Соответственно, препятствие с правой стороны автоматически исчезает у водителя синей машины – и он может проезжать первым. Теперь препятствия нет у водителя красного автомобиля – и он едет вторым. Ну, и последним проезжает водитель желтой машины.

Правильный ответ

Вариант разъезда по общей договоренности соответствует варианту ответа под номером 7.

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