Как правильно повернуть направо: задание на знание ПДД

Совершая поворот, водитель должен убедиться, что при выезде авто не окажется на полосе встречного движения, а в случае поворота направо следует двигаться ближе к правому краю проезжей части. Чтобы уверенно чувствовать себя на дороге, важно регулярно углублять знания теории и улучшать навыки практического вождения.

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Предлагаем проверить знания непростым тестом. Определите, по какой траектории водитель может совершить поворот направо.

Как правильно повернуть направо?

По траектории А; По траектории Б; Обе траектории разрешены.

Объяснение

Внимательно посмотрев на изображение, видим дорожный знак 5.11 "полоса для движения маршрутных транспортных средств". Знак определяет, что эта полоса предназначена для движущихся по установленным маршрутам транспортных средств и велосипедистов, если движение такой полосой осуществляется попутно общему потоку транспортных средств.

Водитель, который поворачивает на дороге с полосой для маршрутных транспортных средств, при наличии прерывистой линии разметки, может выполнить поворот из этой полосы.

В таких местах разрешается также заезжать на нее при выезде на дорогу и для посадки или высадки пассажиров у правого края проезжей части.

Напомним пункт 10.4 ПДД, который определяет, что перед поворотом направо и налево, в том числе в направлении главной дороги, или перед разворотом водитель должен заранее занять соответствующее крайнее положение на проезжей части. Исключениями являются случаи: когда осуществляется поворот при въезде на перекресток, где организовано круговое движение, направление движения определено дорожными знаками или дорожной разметкой или движение возможно только в одном направлении, установленном конфигурацией проезжей части, дорожными знаками или разметкой.

Правильный ответ

Правильный ответ – 2. Водитель может повернуть направо по траектории Б.

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попытайтесь определить, кто из водителей имеет право выполнить поворот;

пройдите непростой тест на знание правил опережения;

или проверьте, хорошо ли вы знаете правила остановки.

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