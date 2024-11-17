Кто из водителей имеет право выполнить поворот? Задание на знание ПДД

Регулировщики дорожного движения – не очень частые гости на наших автодорогах. Однако каждый водитель обязан хорошо разбираться в соответствующих сигналах, ведь это один из важных разделов ПДД.

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Чтобы проверить себя, воспользуйтесь тестом, появившимся в Telegram-канале "За! Правилами". Ваша задача – определить, водитель какого автомобиля может выполнить запланированный поворот (направление указано стрелками).

Итак, на изображении мы видим регулируемый перекресток. На светофоре горит красный свет, а под ним мы видим знак, запрещающий разворот в этом месте. В центре перекрестка стоит регулировщик, развернувшийся к водителю левым боком и держащий правую руку вытянутой перед собой.

При этом водитель белого авто планирует повернуть налево, а синий автомобиль – направо. Какой из них может выполнить поворот?

водитель белого авто водитель синего авто оба имеют право оба не имеют права выполнить поворот.

Чтобы дать правильный ответ на эту задачу, в первую очередь следует вспомнить пункт 8.3 действующих ПДД. Согласно ему, сигналы регулировщика имеют преимущество перед сигналами светофоров и требованиями дорожных знаков и являются обязательными для выполнения. А значит, на красный свет и знак можно не обращать внимания.

Следующим шагом следует обратить внимание на положение и жест регулировщика. Когда он развернут к водителям левым боком и держит правую руку перед собой, то есть указывает налево, это означает, что на перекрестке разрешено движение во всех направлениях. Следовательно, согласно условиям задачи, оба водителя могут выполнить запланированный поворот. Правилным является третий вариант ответа.

Ранее OBOZ.UA публиковал каверзную задачу, где нужно было определить, кто проедет перекресток вторым.

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