Как правильно объехать препятствие? Тест на знание ПДД

Препятствие на проезжей части всегда становится для водителя определенным испытанием, ведь реакция должна быть быстрой и правильной. Однако действующие ПДД четко определяют, как именно следует выполнять объезд в таких случаях.

YouTube-канал "За! Правилами" предложил пройти тест, чтобы проверить, насколько хорошо водители помнят эти положения. В задаче показан белый автомобиль, перед которым на его полосе ведутся дорожные работы, обозначенные соответствующим знаком. Водитель должен выбрать безопасную траекторию: объехать препятствие с правой или с левой стороны. Варианты ответов следующие:

только с правой стороны; только с левой стороны; оба варианта разрешены; оба варианта запрещены.

На первый взгляд, ситуация сложная: слева — сплошная линия разметки, пересечение которой запрещено, а справа — полоса для маршрутного транспорта, также отделенная сплошной. Получается, что объехать препятствие, не нарушив ПДД, невозможно.

Однако внимательный водитель заметит еще один элемент — знак 4.9 "Объезд препятствия с правой или левой стороны". Именно он определяет, что разрешается движение в обоих направлениях, даже если разметка этому противоречит. Согласно пункту 8.2 действующих ПДД, дорожные знаки имеют преимущество над разметкой.

Следовательно, в приведенной ситуации водитель белого автомобиля может объехать место ремонта как справа, так и слева. Правильным ответом будет вариант 4: оба варианта разрешены.

