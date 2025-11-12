Кому должен уступить дорогу водитель белого авто? Тест по ПДД

Знание Правил дорожного движения (ПДД) является жизненно важным для обеспечения безопасности на дорогах, особенно когда речь идет о проезде перекрестков. Эти участки являются местами наибольшей концентрации дорожно-транспортных происшествий, поскольку там пересекаются потоки транспорта и пешеходов.

Правильное определение приоритета проезда позволяет избежать аварийных ситуаций и пробок. Каждый водитель должен четко понимать, как вести себя на регулируемых и нерегулируемых перекрестках. Очередное задание от канала "По правилам" предлагает проверить, насколько хорошо вы знаете правила проезда равнозначных перекрестков с трамвайными путями.

Задание по ПДД

На рассмотрение предлагается типичный перекресток, к которому одновременно подъехали четыре участника: трамвай, синее авто, велосипедист и белый автомобиль. Важным условием является то, что этот перекресток не оборудован светофорами и на нем отсутствуют какие-либо дорожные знаки. Поскольку покрытие на всех дорогах одинаковое, перед нами — обычный нерегулируемый перекресток равнозначных дорог, но осложненный наличием трамвайных путей.

Итак, кому должен уступить дорогу водитель белого автомобиля?

Варианты ответов:

Велосипедисту. Велосипедисту и водителю трамвая. Водителю синего автомобиля и трамвая. Только водителю трамвая. Должен дать дорогу всем. Не должен предоставлять преимущество в движении.

На первый взгляд, на перекрестках равнозначных дорог следует руководствоваться правилом препятствия справа. Согласно этому правилу, белый автомобиль должен уступить дорогу велосипедисту (поскольку он для белого авто находится справа), но в то же время белый автомобиль якобы имеет преимущество перед синим автомобилем. Такая логика подводит к ошибочному выводу, что уступить дорогу нужно только велосипедисту.

Однако согласно пункту 16.12 Правил дорожного движения, который регулирует проезд равнозначных перекрестков, кроме "препятствия справа", четко прописано: на равнозначных дорогах преимущество предоставляется трамваю независимо от направления его движения. Это полностью меняет ситуацию, поскольку трамвай всегда имеет приоритет перед безрельсовыми транспортными средствами на равнозначном перекрестке.

Правильный ответ на тест по ПДД

Итак, водитель белого автомобиля, который поворачивает налево, обязан подождать, пока перекресток проедут трамвай (из-за его абсолютного преимущества) и велосипедист (согласно правилу "препятствие справа"). После этого он может завершить свой маневр. Таким образом, правильным является ответ под номером 2: "Велосипедисту и водителю трамвая".

Примечание: автор теста отмечает, что "в теории водитель синего автомобиля может проехать вместе с трамваем, так сказать, прикрываясь им. Но все же по правилам водитель синего автомобиля должен проехать перекресток последним".

