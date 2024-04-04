Когда водитель обязан повернуть направо: непростая задача по ПДД

Дорожное движение – это сложная система, требующая от водителей знания и понимания ПДД. Одним из самых сложных аспектов ПДД есть правила поворотов, ведь иногда водитель имеет право повернуть, а иногда обязан это сделать.

Вопрос поворотов может показаться простым, но на самом деле у него много нюансов. Telegram-канал "А ты знаешь ПДД?" распространил интересную тестовую задачу, которую бросит вызов даже самым внимательным водителям.

На каком рисунке водитель, остановившийся на запрещающий сигнал светофора, чтобы потом ехать в прямом направлении, обязательно должен продолжить движение справа, когда приближающееся сзади транспортное средство подал сигнал поворота справа?

А. Первая картинка

Первая картинка Б. Вторая картинка

Посмотрите на изображение более внимательно. На нем можно увидеть светофор, но один с дополнительной секцией, второй с нарисованной стрелкой.

Нарисованная стрелка – это табличка, на которой нарисована стрелка зеленого цвета. Она располагается рядом с красным сигналом светофора и разрешает поворот направо из крайней полосы.

Однако водитель должен пропустить пешеходов и все транспортные средства, движущиеся по другим направлениям.

Дополнительная секция – это дополнительная часть светофора, на котором изображена стрелка. Она располагается рядом с зелёным сигналом.

Если стрелка выключена, водитель не имеет права поворачивать направо. Однако если она светится зеленым, то она может поворачивать и при этом имеет преимущество перед движущимися с других сторон транспортными средствами.

При этом, правило ПДД 16.10 сообщает, что на перекрестке, где движение регулируется светофором с дополнительной секцией, находящийся на полосе, из которой совершается поворот, водитель обязан продолжать движение в направлении стрелки, если его остановка создаст помехи транспортным средствам, что двигаются за ним по той же полосе.

То есть, поскольку водитель синего автомобиля включил указатели, то водитель зеленого авто должен вернуть, если перед ним светофор с дополнительной секцией. Поэтому правильный ответ А.

Ранее OBOZ.UA публиковал тестовое задание, с которым не может справиться почти половина водителей.

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