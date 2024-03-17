Как должен поступить водитель авто: сложная задача по ПДД. Фото

Перекрестки – одни из самых сложных участков на дороге. Они бывают регулируемыми, очередность проезда которым определяется сигналами светофора или регулятора, или нерегулируемыми. Часто именно на перекрестках возникают аварийные ситуации, однако неукоснительное соблюдение правил поможет избежать опасности.

Знания ПДД нужны прежде всего для безопасности всех участников движения – водителей, пассажиров, пешеходов и велосипедистов. Итак попробуйте проверить себя интересным тестом. Внимательно посмотрите на рисунок и попытайтесь определить, что должен делать водитель синего авто, если водитель белого намерен повернуть направо?

Условия задачи

Как должен поступить водитель синего автомобиля, если водитель белого автомобиля включил указатель поворота справа?

Дождаться зеленого сигнала светофора и продолжить движение прямо. Должен продолжить движение в направлении, которое указывает стрелка дополнительной секции светофора.

Объяснение

Согласно пункту 16.10 ПДД, на перекрестке, где движение регулируется светофором с дополнительной секцией, водитель, находящийся на полосе, из которой производится поворот, должен продолжать движение в направлении, указываемом стрелкой, включенной в дополнительной секции – в случае, если его остановка на запрещающий сигнал светофора создаст помехи транспортным средствам, следующим за ним по той же полосе.

Правильный ответ

Правильный ответ 2 – водитель синего авто должен продолжить движение в направлении, которое указывает стрелка дополнительной секции светофора.

Ранее OBOZ.UA публиковал сложный тест о проезде по перекрестку и объяснял нюансы дорожного движения при наличии регулировщика.

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