Что показывает регулировщик? Непростая задача по ПДД

Знание правил ПДД необходимо для безопасного дорожного движения. Всем известно, что сигналы регулировщика имеют преимущество перед сигналами светофоров и требованиями дорожных знаков. Они обязательны для выполнения.

Попытайтесь проверить знания ПДД с помощью интересной задачи. Нужно внимательно посмотреть на изображение и ответить на вопрос: может ли водитель красного авто повернуть направо?

Условия задания

Разрешено ли водителю красного автомобиля повернуть направо?

1 – Разрешено

2 – Запрещено

Объяснение

Согласно п.8.3 ПДД водители и пешеходы должны выполнять дополнительные требования регулировщика, даже в том случае, если они противоречат сигналам светофоров, требованиям дорожных знаков и разметке.

Пункт 8.8 ПДД устанавливает, что сигналами регулировщика являются положения его корпуса, а также жесты руками, в том числе с жезлом или диском с красным световозвращателем.

Если руки регулировщика вытянуты в стороны, опущены или правая рука согнута перед грудью:

с левой и правой сторон – разрешено движение трамвая прямо;

нерельсовым транспортным средствам – прямо и справа;

пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной и перед грудью регулятора;

Если руки регулировщика вытянуты в стороны со стороны груди и спины – движение всех транспортных средств и пешеходов запрещено.

То есть, правильный ответ 2 – регулировщик имеет преимущество над сигналом светофора, поэтому движение запрещено.

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