Новую бюджетную модель VW вместо Polo показали на фото до премьеры

Новый компактный электрокар Volkswagen ID.2 – долгожданный бюджетный автомобиль. На эту модель VW возлагают большие надежды. Машину показали на фото до премьеры, которая становится все ближе.

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Volkswagen готовит новинку на смену VW Polo и, как ожидается, ее полностью рассекретят в 2025 году. В свое время Polo был настоящим хитом. Новинка должна повторить судьбу предшественника. Детали показывает Carscoops.

Бюджетный VW ID.2 присоединится к обновленной электрической линейке производителя. Дизайн должны выполнить в стиле концепта Volkswagen ID2.all, который предвещал появление новой модели.

Однако пока судить об этом рано – на испытаниях показали прототип с замаскированным кузовом. Ранее сообщалось, что серийный вариант будет выглядеть даже лучше концепта.

Новый Volkswagen ID.2 с ценой около 25 000 евро получится небольшой, с длиной 4 м, колесной базой 2600 мм, шириной приблизительно 1,8 м и высотой в 1,5 м. В основе используют новую платформу MEB Entry, на которой также построят компактный кроссовер.

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