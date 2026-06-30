Как мгновенно охладить салон автомобиля: проверенный способ

Садиться в машину в разгар жары – удовольствие ниже среднего. Как уберечься от этого, рассказала британская профессор математики, популяризатор науки и радиоведущая Ханна Фрай.

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Как пишет Top Gear, она продемонстрировала буквально несколько движений, которые помогут выгнать из салона раскалённый воздух. Просто правильно направьте сквозняк внутри. Фрай когда-то получила ученую степень по гидроаэродинамике, что помогло ей придумать этот автомобильный лайфхак.

Сначала она советует открыть заднее окно с противоположной стороны от водительского места. В Украине это правая задняя дверь. Именно оно поможет создать нужный поток воздуха. А затем несколько раз как можно быстрее (но без фанатизма) откройте и закройте водительскую дверь.

Почему это работает? Когда вы резко открываете дверь наружу, она буквально выталкивает весь воздух на своем пути, создавая зону низкого давления. Это запускает процесс, который в физике называют объемным потоком (bulk flow). Это поможет выгнать из салона раскаленные воздушные массы. Вместо этого внутрь машины поступит свежий прохладный ветерок. Именно для него и нужно открытое заднее окно.

И не переживайте, долго чувствовать себя неловко из-за того, что вы размахиваете дверью машины посреди улицы, не придется. Вам понадобится буквально два-три таких взмаха, чтобы сделать атмосферу внутри значительно более комфортной. А дальше уже в дело вступит климат-контроль.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие методы помогут защитить салон автомобиля от адской жары.

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