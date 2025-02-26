Как должен поступить водитель синего авто? Задание на знание ПДД

Казалось бы, что может быть проще, чем читать сигналы светофора? Красный свет – стой, зеленый – поезжай. Однако у действующих ПДД есть несколько достаточно специфических правил, которые должен знать каждый водитель.

Видео дня

Проверьте себя, знакомы ли вы со всеми этими нюансами, с помощью задачи, опубликованной YouTube-каналом "За! Правилами". Вам нужно ответить на вопрос, как должен поступить в заданной ситуации водитель синего авто.

Мы видим две машины, которые остановились посреди городской улицы на светофоре. Водитель синей машины планирует двигаться дальше. Но что на самом деле он должен сделать в этой ситуации:

просто проехать прямо; ждать зеленого сигнала светофора; ждать зеленого сигнала, только если никому не мешает; двигаться в направлении зеленой стрелки.

Первое, на что нужно обратить внимание в этой ситуации, это полоса, в которой находится синий автомобиль. На полосу, в которой он стоит, распространяется действие дополнительной секции светофора. Зеленая стрелка на ней указывает, что поворот вправо разрешён. Однако водитель планирует продолжить движение прямо, что в этот момент прямо запрещает красный свет на основной секции светофора.

Водитель, оказавшийся в такой ситуации, будет задерживать машины, которые стоят позади него и планируют повернуть направо. То есть возникнет помеха дорожному движению. Следовательно, по логике, он должен продолжить движение по указанию дополнительной секции светофора.

Впрочем, пункт 16.10 действующих ПДД указывает, что водитель синего автомобиля из своей полосы должен продолжить движение в направлении зеленой стрелочки при включенном красном сигнале на основной секции светофора, если его остановка на запрещающий сигнал светофора создаст помехи транспортным средствам следующим за ним. Это означает одно – если позади синего авто нет других транспортных средств, он может попытаться дождаться зеленого сигнала светофора, чтобы продолжить движение прямо. Таким образом, правильным является третий вариант ответа на эту задачу.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу на знание правил обгона на железнодорожном переезде.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.