Кто нарушит правила, выполнив обгон: задание на знание ПДД

Неправильный обгон – одна из самых распространенных причин аварий на дорогах. Недостаточная видимость, неправильная оценка скорости или выезд на встречную полосу может привести к серьезным последствиям, включая лобовые столкновения. Правила обгона регламентируют, с какого расстояния и при каких условиях можно начинать маневр, что помогает избежать внезапных столкновений и экстренных торможений.

Видео дня

Предлагаем проверить знания непростым тестом. Внимательно посмотрите на изображение и попытайтесь определить, кто нарушит правила, выполнив обгон.

Водитель какого автомобиля нарушит правила, выполнив обгон?

Водитель белого автомобиля;

Водитель красного автомобиля;

Оба нарушат;

Никто не нарушит ПДД.

Объяснение

На изображении видим участок дороги и четыре автомобиля на нем: желтый и синий просто двигаются прямо, а водители белого и красного намерены их обогнать и включили соответствующие указатели поворота.

Участок усложнен железнодорожным переездом, о чем также свидетельствует и знак 1.29.

Водитель белого автомобиля выполнит обгон на железнодорожном переезде, а водитель – уже за ним.

Вспомним пункт 14.6 ПДД.

Обгон запрещен:

а) на перекрестке;

б) на железнодорожных переездах и ближе 100 м перед ними;

в) ближе чем за 50 м перед пешеходным переходом в населенном пункте и 100 м – вне населенного пункта;

г) в конце подъема, на мостах, эстакадах, путепроводах, крутых поворотах и других участках дорог с ограниченной обзорностью или в условиях недостаточной видимости;

ґ) транспортного средства, осуществляющего обгон или объезд;

д) в туннелях;

е) на дорогах, имеющих две и более полосы для движения в одном направлении;

е) колонны транспортных средств, позади которой двигается транспортное средство с включенным проблесковым маячком (кроме оранжевого).

Так что о запрете обгона сразу после переезда речь не идет, хотя там как правило наносится сплошная линия разметки, которая, собственно, и запретит выполнить маневр. Но в изображенной ситуации, выполнив обгон, правила нарушит только водитель белого автомобиля.

Правильный ответ

Правильный ответ – 1. ПДД нарушит только водитель белого авто.

Также OBOZ.UA публиковал сложную задачу по ПДД о съезде с кругового перекрестка.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.