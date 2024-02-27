Jeep улучшит свой самый дешевый кроссовер: появились подробности

Новый кроссовер Jeep Avenger – самая дешевая модель легендарного американского бренда. К электрической модификации в модельной линейке недавно добавили гибридный вариант, который сделал машину еще доступнее. Этот автомобиль теперь решили улучшить.

Детали стали раскрыли на сайте автопроизводителя. Компактный кроссовер Jeep Avenger сперва появился на рынке как электромобиль. Но производитель заранее анонсировал другие модификации.

В самом дешевом исполнении 1,2-литровый трехцилиндровый двигатель PureTech выдает 99 л.с. и 205 Нм крутящего момента. А гибридный Jeep Avenger E- Hybrid, который как раз сейчас нас интересует, также оснащен 1,2-литровым бензиновым двигателем, который работает вместе с электродвигателем мощностью 28 л.с.

Новая версия модели – Jeep Avenger 4xe. Этот компактный кроссовер получит такую же гибридную силовую установку, которой добавят еще один 28-сильный электромотор. Он будет приводить в движение задние колеса и обеспечит машине полный привод.

Самый дешевый Jeep Avenger стоит около 30 000 долларов. Такая цена делает компактный кроссовер дешевле его основных соперников – Ford Puma и Volkswagen T-Cross.

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