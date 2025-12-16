УкраїнськаУКР
Из-за новых налогов в Украине по-другому покупают автомобили

BYD Sea Lion 07

С начала 2026 года в Украине обновится налоговая политика в отношении электромобилей. На этом фоне спрос уже совсем другой – теперь автомобили из Китая покупают намного чаще, ведь их затронут изменения.

Автомобили из Китая набирают популярность в Украине до конца 2025 года, ведь с 1 января 2026 года введут НДС на электромобили. Среди машин из КНР в страну завозят именно EV. Покупатели реагируют и стараются успеть приобрести машину. Про бестселлеров рассказывает Укравтопром.

Украинцы купили 3908 китайских автомобилей в ноябре 2025 года. Спрос вырос в 4,8 раз относительно 2024 года.

Volkswagen ID.Unyx

Самые популярные автомобили из Китая в Украине:

  1. BYD Leopard 3 – 385 шт.;
  2. Volkswagen ID.Unyx – 298 шт.;
  3. BYD Song Plus – 289 шт.;
  4. Zeekr 7X – 221 шт.;
  5. BYD Sea Lion 06 – 220 шт.

Самые популярные б/у автомобили из Китая:

  1. Zeekr 001 – 87 шт.;
  2. Zeekr 7X – 41 шт.;
  3. MG ZS – 32 шт.;
  4. BYD Leopard 3 – 30 шт.;
  5. BYD Yuan Plus – 29 шт.

