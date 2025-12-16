Из-за новых налогов в Украине по-другому покупают автомобили

С начала 2026 года в Украине обновится налоговая политика в отношении электромобилей. На этом фоне спрос уже совсем другой – теперь автомобили из Китая покупают намного чаще, ведь их затронут изменения.

Автомобили из Китая набирают популярность в Украине до конца 2025 года, ведь с 1 января 2026 года введут НДС на электромобили. Среди машин из КНР в страну завозят именно EV. Покупатели реагируют и стараются успеть приобрести машину. Про бестселлеров рассказывает Укравтопром.

Украинцы купили 3908 китайских автомобилей в ноябре 2025 года. Спрос вырос в 4,8 раз относительно 2024 года.

Самые популярные автомобили из Китая в Украине:

BYD Leopard 3 – 385 шт.; Volkswagen ID.Unyx – 298 шт.; BYD Song Plus – 289 шт.; Zeekr 7X – 221 шт.; BYD Sea Lion 06 – 220 шт.

Самые популярные б/у автомобили из Китая:

Zeekr 001 – 87 шт.; Zeekr 7X – 41 шт.; MG ZS – 32 шт.; BYD Leopard 3 – 30 шт.; BYD Yuan Plus – 29 шт.

