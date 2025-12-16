Уже в Украине: на фото показали самый дешевый электрокар Audi

Долгожданная модель AUDI E5 Sportback 2026 года уже отправилась в продажу в Китае как самый дешевый электрокар производителя. Теперь машину показали на фото в Украине.

Видео дня

Новинку выполнили в стиле AUDI E concept. Этот длинный 4,9-метровый универсал, который демонстрирует довольно нейтральный дизайн. В основе использовали платформу ADP, разработанную в Китае совместно с SAIC. Фото AUDI E5 Sportback показывает cars_rv в Instagram.

Покупателям предлагают несколько электрических силовых установок мощностью 299, 407, 578 и 787 л.с. Максимальный запас хода AUDI E5 Sportback превышает 700 км (по оптимистичному китайскому сертификату). Электрокары новообразованного бренда AUDI будут в среднем дешевле других моделей Audi, которые позиционируются как премиальные.

Ранее сообщалось, что новая AUDI E5 Sportback собрала 10 000 заказов спустя полчаса после старта приема заявок. Это первый автомобиль удешевленной линейки, где в дальнейшем появятся и другие машины. Цена AUDI E5 Sportback – от 32 800 долларов.

OBOZ.UA ранее сообщал про новые проблемы с электрокарами – пассажиры жалуются все чаще.