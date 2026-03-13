УкраїнськаУКР
Hyundai создаст новый автомобиль, которого еще никогда не было

Hyundai Crater

Новый автомобиль Hyundai создаст возможность заполнить сразу несколько недорогих сегментов и навязать конкуренцию самым известным производителям. Такого в линейке корейской компании никогда не было, и об этой машине многое уже известно.

В компании на самом деле размышляют сразу над двумя новинками, как стало известно Carscoops. Hyundai готовит довольно крупный пикап на новой рамной платформе. Такая модель ожидается к 2029 году. В дальнейшем на ее агрегатах могут создать SUV.

Недорогой пикап Hyundai Santa Cruz на базе популярного кроссовера Hyundai Tucson не сумел закрепиться на рынке и уступит место в линейке будущей новинке.

Hyundai Crater

В первую очередь модель Hyundai Santa Cruz ориентировали на рынок США, где пикапы очень популярны. Однако эта машина предлагает комфорт и ходовые настройки легкового автомобиля – пикап Ford Maverick продемонстрировал успех этой формулы. Но Santa Cruz не справился с конкуренцией.

Производство Hyundai Santa Cruz остановят до конца 2026 года, хотя ранее планировалось продлить жизненный цикл модели до 2027 года.

Как уже сообщал OBOZ.UA, Honda отказалась начинать производство нового недорогого кроссовера.

