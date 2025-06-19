Hyundai полностью рассекретила новый недорогой электрокар: цена и фото

Популярный недорогой электрокар Hyundai Ioniq 6 полностью рассекретили перед выходом на рынок. У этой модели появился новый вариант 2025 года. Автомобиль претерпел серьезную модернизацию.

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После первой премьеры этот автомобиль стал настоящим хитом на рынке, а теперь его судьбу постарается повторить обновленная модель Hyundai Ioniq 6. Подробности о машине стали известны Electrek.

Электрический седан Hyundai Ioniq 6 получил новую внешность. По традиции, промежуточное обновление принесло изменения в дизайн передней и задней части. Появились другие бамперы, измененные воздухозаборники и новая наружная светотехника.

Не обошлось без расширенной палитры окраски кузова и других колесных дисков. Изменения произошли также и в интерьере с новыми отделочными материалами и увеличенным монитором информационно-развлекательного комплекса.

Техническая часть осталась на том же уровне. Речь идет о силовых установках на 225 и 320 сил с батарейными блоками емкостью 64 и 84 кВтч. В линейке ожидается новый топовый вариант Hyundai Ioniq 6 N мощностью около 650 л.с. Цена Hyundai Ioniq 6 2025 – от 37 000 долларов.

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