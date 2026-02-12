Hyundai отправила на дороги нового недорогого соперника Skoda Octavia

Новая Hyundai Elantra 2027 модельного года опять станет опасным недорогим соперником Skoda Octavia и Toyota Corolla. Новый автомобиль уже отправился на дороги, его показали на фото до премьеры.

Видео дня

Седан Hyundai Elantra следующего поколения показали вживую с полностью новым дизайном. Модель Hyundai Elantra 8 поколения выехала на дороги для испытаний прототипа. Машину показывает Carscoops.

Дизайн седана уже готов. Но много рассмотреть не удалось – кузов скрыли под плотным кожухом. Но уже заметно, что дизайн Elantra станет совсем другим. Появятся элементы другой формы, необычная светотехника и комбинированный декор.

Но, судя по всему, от резкого "помятого" стиля Elantra 7 генерации новинка откажется. Hyundai не стесняется смело экспериментировать с дизайном своих моделей.

Новая Hyundai Elantra построена на основе недорогой модели Kia K4 2025 года, которую уже официально рассекретили с кузовами седан, хэтчбек и даже универсал. Стоит ожидать бензиновые двигатели объемом 1,6 (турбо, 190 л.с.) и 2 л (147 л.с.). А возглавит линейку спортивная модификация Hyundai Elantra N мощностью около 300 сил.

OBOZ.UA недавно сообщал про самую дешевую модель Mercedes.