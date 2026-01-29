Hyundai отменила недорогую практичную модель на базе Tucson. Фото

Практичный недорогой пикап Hyundai Santa Cruz на базе намного более популярного кроссовера Hyundai Tucson не сумел закрепиться на рынке. Компания отменила эту модель с целью подготовки другой машины.

Видео дня

В первую очередь модель Hyundai Santa Cruz ориентировали на рынок США, где пикапы очень популярны. Однако эта машина предлагает комфорт и ходовые настройки легкового автомобиля – пикап Ford Maverick продемонстрировал успех этой формулы. Но, как стало известно Motor1, Santa Cruz не справился с конкуренцией.

Производство Hyundai Santa Cruz остановят до конца 2026 года, хотя ранее планировалось продлить жизненный цикл модели до 2027 года.

Компания в США решила сосредоточиться на другом автомобиле – более крупном пикапе на рамной платформе. Такая модель ожидается к 2029 году и может привлечь намного больше покупателей с правильным позиционированием и невысокой ценой.

Легковой пикап Santa Cruz не так давно претерпел современную модернизацию и стал во всех смыслах лучше. Однако внимание покупателей доступная модель привлечь не сумела – главный соперник от Ford вырвался вперед. Высокие позиции модель Maverick удерживает с момента выхода на рынок в 2021 году. Этот пикап недавно также претерпел модернизацию.

Как ранее рассказывал OBOZ.UA, Tesla отказалась сразу от двух своих моделей.