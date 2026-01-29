УкраїнськаУКР
Tesla сосредоточится на производстве самых дешевых электромобилей

Tesla Model X

Рыночный тренд на популярность самых дешевых автомобилей не ослабевает. А модельный ряд Tesla соответствует ему не полностью. Вдобавок устаревшие электрокары почти никого не привлекают, поэтому компания сосредоточится на других машинах.

Как стало известно Motor1, производство электромобилей Tesla Model S и Model X остановят уже в 2026 году. Это настоящие "ветераны" сегмента EV, которые, кажется, находились в продаже бесконечно долго.

В последнее время Tesla терпит падение продаж. Это касается в том числе недорогих моделей, не говоря уже о флагманских Model S и Model X. Оптимизацию модельной линейки на этом фоне посчитали целесообразной, пускай это урежет модельный ряд примерно вдвое.

Tesla Model S

Вдобавок компания чувствует себя менее уверенно на автомобильном рынке, поэтому сделает акцент на искусственном интеллекте и роботизации. Конвейер в Калифорнии, который освободят от автомобилей, займется производством механизированных манекенов Tesla Optimus – компания хочет сделать их популярными.

Из наиболее доступных EV в линейке пока останутся компактный кроссовер Tesla Model Y и седан Tesla Model 3.

