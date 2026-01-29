Tesla сосредоточится на производстве самых дешевых электромобилей

Рыночный тренд на популярность самых дешевых автомобилей не ослабевает. А модельный ряд Tesla соответствует ему не полностью. Вдобавок устаревшие электрокары почти никого не привлекают, поэтому компания сосредоточится на других машинах.

Как стало известно Motor1, производство электромобилей Tesla Model S и Model X остановят уже в 2026 году. Это настоящие "ветераны" сегмента EV, которые, кажется, находились в продаже бесконечно долго.

В последнее время Tesla терпит падение продаж. Это касается в том числе недорогих моделей, не говоря уже о флагманских Model S и Model X. Оптимизацию модельной линейки на этом фоне посчитали целесообразной, пускай это урежет модельный ряд примерно вдвое.

Вдобавок компания чувствует себя менее уверенно на автомобильном рынке, поэтому сделает акцент на искусственном интеллекте и роботизации. Конвейер в Калифорнии, который освободят от автомобилей, займется производством механизированных манекенов Tesla Optimus – компания хочет сделать их популярными.

Из наиболее доступных EV в линейке пока останутся компактный кроссовер Tesla Model Y и седан Tesla Model 3.

