Хотели производить в Украине: недорогой японский внедорожник получил лучший вариант

Недорогой японский внедорожник Isuzu D-Max, который является конкурентом Ford Ranger, Mitsubishi L200 и Toyota Hilux, получил лучший вариант для самых тяжелых условий. Интересно, что эту модель ранее хотели производить в Украине.

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Детали рассказали на сайте японской компании. Isuzu D-Max Mudmaster – особое исполнение практичного и способного пикапа. Автомобиль теперь стал еще крепче и выносливее.

Автомобиль подготовили для активного отдыха и поездок в самых экстремальных условиях. Внешне новый Isuzu D-Max Mudmaster отличается наклейками на кузове с названием модификации, шноркелем для штурма водоемов, дополнительной светотехникой и новыми колесными дисками.

Для бездорожья появились специальные покрышки и увеличенный дорожный просвет – теперь клиренс составляет 265 мм. В движение внедорожник приводит 1,9-литровый дизельный турбомотор мощностью 164 л.с. Привод, разумеется, полный.

Ранее стало известно, что в Украине планируют начать сборку модели Isuzu D-Max на мощностях автобусного завода "Ataman" в Черкассах. Правда, степень локализации производства японского внедорожника пока неизвестна.

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