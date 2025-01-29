Honda раскрыла подробности новой недорогой модели. Фото

Долгожданную модель Honda Prelude 2026 модельного года готовят к выходу на рынок как недорогой автомобиль спортивного сегмента. В компании раскрыли некоторые подробности о машине, вокруг которой еще много секретов.

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Новая Honda Prelude 6 поколения будет соперничать с Nissan и Toyota. По информации Motor1, производитель готовит высокопроизводительный автомобиль. Именно так и будут позиционировать купе на рынке.

Конкретики о технической части пока нет. Ожидается, что купе получит экономичную силовую установку от гибридных моделей Honda Accord и Civic. Мощность этих автомобилей – 200 л.с., однако для Prelude отдачу могут увеличить.

Строгие экологические нормы требуют определенной электрификации. Поэтому гибридная силовая установка не является большим сюрпризом.

Интересно, что на базе привычного в гибридных системах вариатора, производитель разработал имитацию МКПП. Механизм работы организован с помощью электромотора, который поможет создать иллюзию переключения передач для ярких ощущений во время вождения.

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