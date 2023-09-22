Honda показала предвестника новых недорогих электромобилей. Фото

Новый Lingxi L – совместная разработка Honda и Dongfeng. Эффектный седан является предвестником целого модельного ряда недорогих электромобилей, которые появятся в ближайшие несколько лет.

Машину показали на CarNewsChina. Lingxi – это новый бренд, который ориентируется исключительно на электрокары. Его создали совместно Honda и Dongfeng.

Непосредственно Lingxi L представляет собой электрический манифест ближайшего будущего. Дизайн решили выполнить футуристичным. В первую очередь команда дизайнеров сфокусировалась на светотехнике. Переднее освещение и задние фонари в данном случае играют основополагающую роль в стилистике.

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Неизвестно, отправится ли электрический седан L в серийное производство. Но он точно повлияет на все модели нового бренда. Их будут строить в рамках специально разработанной платформы.

Автомобили будут ориентировать на китайский рынок. Производством займутся местные предприятия Dongfeng-Honda. По традиции, китайские электрокары отличаются доступностью. Поэтому бренду Lingxi придется столкнуться с конкуренцией.

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