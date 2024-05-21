Honda показала нового недорогого соперника VW Golf. Фото

Новая Honda Civic 2025 модельного года – недорогой практичный автомобиль привычного формата. Компания официально рассекретила эту модель, которая будет соперничать с VW Golf.

Модель Honda Civic в кузовах хэтчбек и седан будут позиционировать в том числе как соперника Toyota Corolla и Skoda Octavia со стильным дизайном и современным оснащением. Carscoops уже показал, как выглядит модель после модернизации.

Мы видим аккуратные изменения в знакомом дизайне. Передняя светотехника получила строгое исполнение. Это придает машине резкий, брутальный и "насупленный" вид – смело и необычно, хотя светотехника в целом сохранилась без кардинальных изменений.

Дизайнеры придали новые штрихи в бамперах. В особенности передний бампер стал агрессивнее с крупным воздухозаборником и новой фальшрадиаторной решеткой.

В моторной линейке есть бензиновый мотор объемом 2 л на 158 л.с. Есть и гибридная Honda Civic Hybrid мощностью 200 л.с. Цена Honda Civic еще не объявлена. Но известно, что за топовый гибридный вариант будут просить менее 30 000 долларов.

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