Сколько стоит новый Nissan Qashqai 2024 года: официальная информация

Новый кроссовер Nissan Qashqai 2024 года представили официально после модернизации. Популярная модель является одним из наиболее доступных автомобилей своего сегмента и соперничает с Toyota RAV4 и Kia Sportage. Стало известно сколько стоит модель.

Информация стала известна Motor.es. Актуальное поколение модели Nissan Qashqai производят с 2021 года. Кроссоверу исполнилось три года. И это срок для промежуточного рестайлинга.

Основные элементы, которые подвергли замене или переработке, – это фары, центральная решетка (которая стала намного крупнее), передний и задний бамперы. Обновили графику задних фонарей. Появились другие колесные диски и расширенная гамма цветов кузова.

Небольшие изменения произошли в салоне Nissan Qashqai 2025. Производитель предложил обновленный информационно-развлекательный комплекс на увеличенном центральном мониторе.

В гамме остались моторы объемом 1,3 л мощностью 140 и 160 л.с. Также сохранили гибридную модификацию Nissan Qashqai e-Power с отдачей 190 л.с. Привод – передний или полный. Продажи стартуют до конца 2024 года. Цена Nissan Qashqai 2024 – от 31 200 евро.

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