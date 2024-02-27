Honda оснастила недорогого соперника Toyota RAV4 необычным мотором. Фото

Honda CR-V – недорогой кроссовер, который известен как соперник Toyota RAV4. Компания превратила свою модель в необычный электромобиль. Бензин такой машине вообще не нужен. Новинку показали на фото.

Модель Honda CR-V недавно сменила поколение и стала крупнее. Автомобиль получил современный дизайн. А модификация CR-V e:FCEV, которую показали на сайте компании, получила необычную силовую установку.

Новый электромобиль Honda CR-V e:FCEV демонстрирует серьезные изменения в передней части. Изменился бампер и решетка. С помощью таких приемов производитель визуально отделит электрическую модификацию от Honda CR-V с бензиновыми и гибридными двигателями.

В движение новый электрокар Honda приводит энергия, выработанная в топливных элементах. То есть кроссовер нужно заправлять водородом. Также на борту небольшой батарейный блок емкостью 17 кВтч. Мощность силовой установки составляет 174 л.с.

Производитель позиционирует новинку как плагин-водородный электромобиль. То есть от внешней сети подзарядить кроссовер тоже можно. Общий запас хода равен 435 км.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, новый недорогой кроссовер Dacia отправился в продажу.