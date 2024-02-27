Новый бюджетный кроссовер Duster 3 поколения показали вживую. Фото

Бюджетный кроссовер Dacia Duster 3 поколения от Renault уже поступил в продажу по очень привлекательной цене. Долгожданную модель ранее представили официально со всеми деталями, а теперь показали вживую.

Это будущая звезда своего сегмента. Теперь новинку презентовали публике в рамках Автошоу в Женеве. Детали рассказывает Motor1.

Новый Duster 2024 года выполнили в стиле концептуального кроссовера Dacia Bigster. Это подтверждали ранее утечки патентных изображений. На предшественника модель совсем не похожа.

Оснащение Dacia Duster 3 генерации получилось достойным: цифровой щиток приборов, 10-дюймовый тачскрин мультимедийной системы с навигацией, Apple CarPlay и Android Auto, круиз-контроль, парктроник, 6 подушек безопасности, бесключевой доступ, климат-контроль, камера заднего вида, беспроводная зарядка для смартфона, аудиосистема с 6 динамиками.

Двигатели Duster 2024 года:

бензиновый турбо 1 л (100 л.с.);

бензиновый турбо 1,2 л (гибрид, 130 л.с.);

бензиновый турбо 1,6 л (гибрид, 140 л.с.).

Цена Dacia Duster 3 поколения в 2024 году – от 19 290 евро.

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