Хитовый дешевый внедорожник Suzuki удивил дизайном. Фото

Знаменитый дешевый внедорожник Suzuki Jimny – настоящий хит на рынке, где покупатели ищут надежный, недорогой, практичный и во многих смыслах универсальный автомобиль. Теперь производитель показал особый вариант машины, который удивил дизайном.

Модель Suzuki Jimny подготовили для выставки Tokyo Auto Salon 2026 в необычном виде. На кузове появились "потрепанные" наклейки с принтами под ржавчину. Добавили особый декор и новые колесные диски. Подробности стали известны Carscoops.

Недавно у модели произошла модернизация, которая сделала этот крепкий и стильный автомобиль современнее. Новый Suzuki Jimny 2026 года – это обновление в середине жизненного цикла.

В дизайне крупных изменений не произошло. Производитель сосредоточился на технологической составляющей, подготовил новую версию системы безопасности Suzuki Safety Support и расширенный пакет ADAS.

Тем временем автомобиль постепенно готовится к смене поколения. Но об этом конкретной информации пока мало. Ранее сообщалось, что недорогой внедорожник получит электрическую модификацию. Но производитель не подтверждал эти планы официально.

