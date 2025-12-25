Бюджетный кроссовер Kia дешевле Sportage показали на новых фото

Новый кроссовер Kia Stonic 2026 модельного года дебютировал с подробностями. Эту компактную бюджетную модель, которая позиционируется дешевле кроссовера Sportage, показали на новых официальных фото.

Бюджетник уже рассекретили после премьеры. OBOZ.UA напоминает, что дизайн стал намного современнее. Новый Kia Kia Stonic получил более резкие грани, которые присущи новым моделям Kia.

Несмотря на то, что кузов модели Kia Stonic остался прежним, дизайнеры разработали другую переднюю часть и корму. Появились современные бамперы, а светотехника стала более геометричной. Благодаря этому машина похожа на новые кроссоверы Kia, хотя сохранила силуэт хэтчбека.

Традиционно, корейская компания смело экспериментирует с внешностью своих машин даже в рамках рестайлинга, не говоря уже о полноценной смене поколения. Это позволит заново заинтересовать покупателей.

Двигатель Kia Stonic остался прежним – литровый турбо мощностью 120 л.с. Теперь с ним доступна к заказу гибридная силовая установка. Цена Kia Stonic – от 23 000 евро.

