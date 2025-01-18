Готовьте деньги на ремонт: какие новые авто влетят в копеечку водителям в 2025 году

Желание сесть за руль новенького авто вполне естественно. Однако, прежде чем принимать решение о покупке, следует тщательно взвесить все за и против, в том числе и будущие затраты на обслуживание. Ведь даже самые престижные и современные автомобили могут скрывать неприятные сюрпризы в виде дорогих ремонтов.

Видео дня

Эксперты автомобильного рынка назвали несколько моделей 2025 года, которые, вероятно, потребуют значительных финансовых вложений на содержание, пишет GOBankingRates. Особенно это касается автомобилей премиум-класса и моделей со сложными техническими характеристиками. Несколько автоновинок могут оказаться "дороже, чем кажутся" для своих владельцев.

Lincoln Navigator 2025

Это автомобиль класса люкс, но его обслуживание обойдется дорого. Специализированные механики, знакомые с брендом, берут за работу $120–200 в час (около 8 тысяч гривен). За плановое обслуживание, например замену масла или шин, владельцы могут тратить до $1300 ежегодно (55 тысяч грн).

Mercedes-Benz G-Class

Эта модель стала популярной среди автомобильных энтузиастов, но и вызвала оговорку экспертов. Задержка реагирования на дроссель и сложная конструкция означают высокие затраты на ремонт при неисправностях. Автомобиль сочетает престиж и немалые затраты на содержание.

Ram 1500

Владельцы Ram 1500 могут столкнуться с серьезными затратами в связи с дефектными кольцами датчика подшипника. Эта неисправность оказывает влияние на систему контроля устойчивости автомобиля, создавая угрозу безопасности. Дополнительно сообщается о проблемах с форсунками двигателя, которые могут вызвать его нестабильную работу.

Jeep Wrangler 2025

Jeep Wrangler всегда был популярен среди поклонников бездорожья, но активная эксплуатация приводит к более частому ремонту подвески. Ежегодные расходы на обслуживание составляют в среднем $694 (29 тысяч грн), а частый износ деталей может повлечь за собой дополнительные расходы уже в первые годы владения этим автомобилем.

Выбирая новый автомобиль, важно учитывать не только его цену, но и потенциальные затраты на обслуживание и ремонт. В 2025 году премиум-модели и автомобили с высокими техническими требованиями могут стать вызовом для бюджета владельцев.

OBOZ.UA также сообщал об автомобилях, которые дороже всего ремонтировать.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.