Какие авто дороже всего ремонтировать: пять марок-лидеров

Автомобиль может быть выгодной инвестицией, которая с годами не будет терять ценность. Некоторые марки имеют высокий рейтинг надежности и требуют минимальных затрат в течение срока эксплуатации. При покупке транспортного средства вы подписываетесь на долгосрочные расходы: горючее, страхование, налоги, техническое обслуживание или ремонт.

Видео дня

В некоторых случаях только ремонт автомобиля может обойтись гораздо дороже, чем вы ожидаете. Эксперты назвали марки авто, обслуживание которых может в итоге оказаться слишком дорогим.

BMW

BMW занимает пятое место в списке авто, которые влетят в копеечку при обслуживании.

Джефф Кадд, основатель Find The Best Car Price, отметил, что обычный ремонт, например замена зубчатого ремня на BMW, может стоить слишком дорого.

"BMW известен своими высокими инженерными стандартами, которые могут превратиться в дорогие запчасти и специализированную рабочую силу", – отметил Кадд. То есть, не в каждой мастерской вам смогут починить автомобиль этой марки. Запчасти тоже могут быть дефицитными.

По данным KBB, общая стоимость обслуживания BMW в течение 10 лет составляет в среднем 9500 долларов.

Volkswagen

Бренд Volkswagen, включающий внедорожники, седаны, компактные автомобили и т.п., может быть достаточно доступен на первый взгляд. Даже новые имеют относительно низкую начальную розничную цену. Но стоимость обслуживания и ремонта будет ощутимо высокой.

"Расходы высокие, потому что автомобили Volkswagen подвержены проблемам и менее надежны, чем большинство других брендов на рынке", – подчеркнула Мелани Муссон, эксперт автомобильной промышленности AutoInsurance.

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz, как и BMW, – люксовый бренд со слишком высокими затратами на обслуживание. По словам Кадда, замена трансмиссии на Mercedes-Benz может стоить дороже, чем у других моделей. В зависимости от того, какой ремонт нужно произвести, вы можете получить гораздо больший счет от автомеханика.

Mitsubishi

Mitsubishi – это не про авто класса люкс. Однако эта марка автомобиля очень дорогая в обслуживании. Вы можете заплатить двойные расходы по ремонту и техническому обслуживанию.

Например, коробка передач является одной из самых распространенных деталей, которые выходят из строя. Владельцы автомобилей часто жалуются на необходимость замены кулера EGR.

Chrysler

Конечно, Chrysler довольно ожидаемо входит в этот рейтинг. Авто премиум-класса потребует очень дорогого обслуживания. А детали и запчасти для Chrysler найти не так уж легко.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Украине резко возрос спрос на подержанные легковушки из США.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.