Главный соперник Tesla поступил в производство, несмотря на торнадо

Новый электромобиль Rivian R2, который является самым дешевым в линейке, сегодня считается главным соперником Tesla Model Y. Несмотря на последствия торнадо, машина поступила в производство.

Как стало известно Carscoops, сборка модели Rivian R2 2026 года стартовала на заводе в штате Иллинойс, США. За несколько дней до этого предприятие пострадало от торнадо, однако это не помешало запустить конвейер.

Это долгожданный SUV и самая дешевая модель американской компании. Цена Rivian R2 в базовом исполнении составит примерно 45 000 долларов. Но первыми в продажу отправятся экземпляры стоимостью 57 990 долларов.

Первые владельцы получат свои машины до конца весны 2026 года. Электромобиль Rivian R2 2026 года получился довольно крупным SUV с 4,7-метровым кузовом. Покупателям предложат варианты с несколькими силовыми установками, а запас хода приблизится к 500 км.

В дизайне R2 в целом нет сюрпризов – это фактически уменьшенный вариант электрокара Rivian R1S. Производитель в дальнейшем намерен делать акцент на более доступных предложениях.

