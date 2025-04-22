Главный соперник Tesla готовит самые дешевые электрокары. Фото

Tesla не удается расслабиться ни из-за внутренних проблем, ни на фоне разочаровывающей ситуации с продажами. Да и постоянно соперники норовят сделать жизнь труднее. Rivian – главный из конкурентов, и он готовит к выходу на рынок свои самые дешевые электрокары.

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Ранее в ходе официальной премьеры компания компания удивила двумя моделями – показали электровнедорожник Rivian R2 и кроссовер Rivian R3. Теперь это самые доступные электрокары в линейке американского стартапа. Но, по информации Carscoops, есть проблемы.

Новые тарифы Дональда Трампа вредят автомобильной промышленности США, а покупателям в итоге приходится сталкиваться с более высокими ценами. В Rivian сейчас заняты оптимизацией цепочки поставки комплектующих, чтобы снизить пагубный эффект.

В дизайне R2 в целом не произошло никаких сюрпризов – это фактически уменьшенный вариант электрокара Rivian R1S. Однако новинка станет более удобным и подходящим для молодых покупателей предложением.

Если новый Rivian R2 будет разгоняться до 100 км/ч быстрее трех секунд, то Rivian R3 в топовом полноприводном исполнении X с тремя моторами окажется даже еще быстрее. Также появится двухмоторный вариант, а базовой станет модель с одним электродвигателем и задним приводом.

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