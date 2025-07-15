Где разрешено поставить знак аварийной остановки? Тест на знание ПДД

Знание Правил дорожного движения(ПДД) является жизненно важным для каждого участника дорожного движения. Это не просто набор норм, а основа для безопасного взаимодействия на дороге, что помогает предотвратить несчастные случаи.

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Особое внимание стоит уделять дорожным знакам, ведь они являются универсальным языком, который информирует водителей о возможных опасностях, ограничениях и разрешенных маневрах.

Правильное понимание их значения позволяет быстро ориентироваться в дорожной ситуации и принимать соответствующие решения, что может спасти жизнь. Без этих знаний эффективное и безопасное движение на дорогах практически невозможно.

Тест по ПДД относительно аварийного знака

Недавно, на одном из популярных ресурсов, посвященных ПДД тестам 2025 года, было предложено интересное задание, которое касалось правильного расположения знака аварийной остановки.

По условиям задачи, два автомобиля попали в дорожно-транспортное происшествие на участке дороги. Оба водителя, как и положено, включили аварийную световую сигнализацию, но ключевым моментом стал вопрос о дистанции установки знака аварийной остановки или мигающего красного фонаря.

В тесте предлагается выбрать одну из нескольких точек для установки знака – А (50 метров), Б (40 м) и В (20 м), или же несколько точек.

Главная сложность заключается в учете одной из важнейших деталей: произошло ДТП в населенном пункте или за его пределами. Этот нюанс имеет решающее значение, ведь именно от него зависит правильное расстояние для установки предупредительного знака.

Подсказки к тесту по ПДД

Согласно пункту 9.10 Правил дорожного движения, знак аварийной остановки или мигающий красный фонарь необходимо устанавливать на расстоянии, обеспечивающем безопасность дорожного движения, но не ближе 20 метров до транспортного средства в пределах населенных пунктов и не ближе 40 метров вне их.

Эта разница в дистанции обусловлена тем, что вне населенных пунктов скорость движения, как правило, значительно выше, и водителям нужен больший промежуток времени и расстояния для своевременной реакции и маневрирования.

В предложенной ситуации, столкновение произошло вне населенного пункта.

Ответ на тест по ПДД

Итак, единственным правильным решением было не устанавливать знак аварийной остановки в точке В, поскольку она находится на слишком близком расстоянии – всего 20 метров.

Таким образом, правильным ответом будет, что знак надо установить в точках А и Б.

OBOZ.UA предлагает испытать свои знания еще с одним тестом по ПДД – об объезде препятствия на дороге.

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