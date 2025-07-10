С какой стороны можно объехать препятствие? Тест на знание ПДД

Препятствие на дороге – это всегда в определенной степени неожиданность для водителя. Тем не менее, действующие ПДД достаточно четко регулируют, как именно нужно объезжать такие объекты на своем пути.

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Насколько хорошо вы помните соответствующие положения, проверить можно с помощью теста, который опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". Условия задачи предлагают определить, по какой из предложенных траекторий может объехать дорожные работы водитель белого автомобиля.

По условиям задачи мы видим белую машину, прямо перед которой в той же полосе движения происходят дорожные работы, о чем предупреждает соответствующий знак. Объехать этот заблокированный участок водитель может либо с правой, либо с левой стороны. Какой из этих вариантов разрешают Правила дорожного движения? Вот возможные ответы на эту задачу:

только с правой стороны; только с левой стороны; оба варианта разрешены; оба варианта запрещены.

Для начала давайте присмотримся к обстановке на дороге. Если водитель захочет объехать участок с ремонтом с левой стороны, ему придется пересекать сплошную линию дорожной разметки, что запрещено правилами. Но если объезжать с правой стороны, тогда он вынужден будет выезжать на полосу для движения маршрутных транспортных средств. В описанной ситуации она также отделена сплошной линией дорожной разметки.

На первый взгляд кажется, что в такой ситуации водитель не сможет объехать препятствие на дороге. По крайней мере, не нарушив при этом правил.

Однако на самом деле есть несколько нюансов, которые нужно учесть, чтобы дать правильный ответ на эту задачу. Да, действительно, разметка запрещает оба варианта объезда. Но, обратите внимание, в условиях задачи кроме знака дорожных работ, присутствует еще и предписывающий знак 4.9 "Объезд препятствия с правой или левой стороны", который, соответственно, разрешает оба варианта объезда.

Получается, что знак противоречит разметке. Но, согласно пункту 8.2 действующих ПДД, именно дорожные знаки имеют преимущество перед дорожной разметкой. А это значит, что в изображенной ситуации оба варианта объезда являются разрешенными. То есть правильным является третий вариант ответа.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу, в которой надо было определить, кто нарушит правила, выполнив обгон.

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