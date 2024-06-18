Где разрешено осуществить остановку водителю? Интересная задача по ПДД

Знание и соблюдение ПДД является основным условием безопасности дорожного движения. Чтобы стать уверенным водителем, нужна не только теория, но и практика. Важно досконально изучить все дорожные знаки и знать нюансы и особенности их применения.

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Поэтому предлагаем проверить знания непростым тестом. Внимательно посмотрите на изображение и попытайтесь определить, может ли водитель совершить остановку, и если да – то где?

Где разрешено осуществить остановку водителю?

В месте А В месте В В местах А и Б В местах А и В В местах Б и В Остановка во всех местах запрещена.

Объяснение

Этот знак запрещает остановку и стоянку транспортных средств, за исключением такси, совершающего посадку или высадку пассажиров (разгрузку или погрузку груза).

Действие знака "остановка запрещена" не распространяется:

на транспортные средства, следующие по установленным маршрутам;

при наличии под знаком 3.34 3.34 "Остановка запрещена" таблички 7.18 "Кроме лиц с инвалидностью" для водителей, управляющих мотоколяской или автомобилем, обозначенными опознавательным знаком "Водитель с инвалидностью";

на водителей, перевозящих пассажиров с инвалидностью, при наличии документов, подтверждающих инвалидность пассажира (кроме пассажиров с явными признаками инвалидности).

Знак действует от места установки до ближайшего перекрестка за ним, а в населенных пунктах, где нет перекрестков – до конца населенного пункта. В соответствии с ПДД действие знака "остановка запрещена" не прерывается в местах выезда с прилегающих к дороге территорий и в местах пересечения (примыкания) с полевыми, лесными и другими дорогами без покрытия, перед которыми не установлены знаки приоритета.

Обратите внимание, что действие знака распространяется только на ту сторону дороги, на которой он установлен.

Водителям следует помнить, что зона действия знака может быть уменьшена табличкой 7.2.2. 7.2.2 "Зона действия" в начале зоны действия, а также установкой в конце его зоны действия дублирующего знака с табличкой 7.2.3. " .

Этот дорожный знак может применяться вместе с разметкой 1.4. Разметка 1.4 (желтого цвета), при этом зона его действия определяется по длине линии разметки.

Правильный ответ

Итак, зона действия знака "Остановка запрещена" - от места установки и до ближайшего перекрестка за ним, а в населенных пунктах, где нет перекрестков – до конца населенного пункта.

Перед этим знаком можно выполнять остановку и стоянку, если отсутствует табличка 7.2.3.

Таким образом, правильный ответ 4 – остановку можно совершить в местах А и В.

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