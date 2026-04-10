Где разрешено осуществить остановку? Тест на знание ПДД

Знание правил дорожного движения является залогом безопасности на дороге и избежания штрафов. Особенно это касается остановки и стоянки, ведь неправильный выбор места может создать аварийную ситуацию. Водители часто ошибаются, не учитывая действие дорожных знаков или особенности организации движения.

Именно поэтому регулярная проверка знаний ПДД помогает избежать типичных ошибок. Один из таких тестов канала "По правилам" предлагает определить, где именно разрешено остановиться на конкретном участке дороги.

Водитель розового автомобиля планирует совершить остановку на участке с особым режимом движения. Ему предлагаются три потенциальные точки для маневра: две на правой стороне дороги (А и В) и одна на левой (Б).

В каком месте разрешается осуществить остановку водителю розового автомобиля?

Только в месте В. В местах Б и В. Только в месте Б. Только в месте А. В местах А и Б. Все места запрещаются.

Для правильного решения задачи водителям необходимо проанализировать два установленных дорожных знака: знак 5.5 "Дорога с односторонним движением" и знак 3.34 "Остановка запрещена".

Ключ к решению заключается в детальном знании зоны действия ограничительных знаков и правил маневрирования на дорогах с односторонним движением. Знак 3.34 "Остановка запрещена" действует непосредственно от места его установки до ближайшего перекрестка и распространяется исключительно на ту сторону дороги, где он расположен. Это означает, что место А попадает под прямой запрет, тогда как место В находится вне зоны действия знака (до него), поэтому остановка там вполне легальна.

Относительно места Б, которое расположено на левой стороне, стоит обратиться к пункту 15.3 ПДД Украины. Согласно правилам, на дорогах с односторонним движением остановка на левой стороне разрешается, если там нет разделительной полосы или бульвара, которые бы препятствовали такому маневру.

Поскольку на схеме разделительные конструкции отсутствуют, водитель может безопасно останавливаться и в точке Б. Таким образом, правильным ответом является вариант №2 – остановка разрешена в местах Б и В.

OBOZ.UA предлагает еще один интересный тест, который определит, знаете ли вы правила проезда перекрестков.

