Где разрешено остановиться? Тест для водителей

Парковка в городе – настоящая головная боль для каждого водителя. Ведь нужно не просто найти свободное место, а еще и выполнить остановку в месте, разрешенном действующими ПДД.

Умеете ли вы найти такое место, поможет проверить тест, который опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". В нем вам нужно определить, в каком месте из четырех предложенных разрешается осуществить остановку водителю желтого автомобиля? И вот какие варианты ответа предлагаются:

в местах 1 и 2; только в месте 1; в местах 3 и 4; в местах 1 и 4; только в месте 2; во всех местах, кроме 2.

Итак, на предложенном участке дороги места для остановки под номерами 1 и 2 располагаются справа, а 3 и 4 – слева. Какие из них разрешены, помогут разобраться присутствующие на участке дорожные знаки – это знак 3.34 "Остановка запрещена" и знак 5.5 "Дорога с односторонним движением".

В случае с первым из них важно иметь в виду зону его действия – она распространяется от места установки знака до ближайшего за ним перекрестка. Или же, если это населенный пункт, где нет перекрестков, то до конца населенного пункта. А еще этот знак действует только на ту сторону дороги, на которой он установлен. Итак, в нашей ситуации он запрещает остановку только на месте 2, а на месте 1 водитель припарковаться может.

А как быть и местами на противоположной стороне дороги, если на ней организовано одностороннее движение? Ответ можно найти в пункте 15.3 действующих ПДД. Согласно ему, в населенных пунктах остановка и стоянка транспортных средств разрешаются на левой стороне дороги, имеющей по одной полосе для движения в каждом направлении, без трамвайных путей посередине и не разделенной сплошной линией разметки, а также на левой стороне дороги с односторонним движением. А значит места 3 и 4 тоже разрешены для выполнения остановки.

Таким образом, водитель не сможет остановиться только в месте 2. Правильным вариантом ответа на эту задачу является шестой.

