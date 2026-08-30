Где разрешено останавливаться? Тест для водителей

Даже хорошее знание дорожных знаков не всегда гарантирует правильный ответ в тестах по ПДД. Иногда нужно учесть сразу несколько правил: где заканчивается действие знака, на какую сторону дороги оно распространяется и разрешена ли остановка слева.

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Попробуйте решить задачу самостоятельно, а затем проверьте ответ. Где разрешена остановка?

Где водитель может остановиться?

На изображенном участке дороги водитель голубого автомобиля может выбрать одно из четырех мест – А, Б, В или Г.

В каком месте ему разрешено остановиться?

Варианты ответа:

В местах А и В. В местах Б и Г. В местах А и Б. В местах Б и В. Только в месте Б. Остановка запрещена во всех указанных местах.

Пояснение

Перед автомобилем установлен дорожный знак 3.34 "Остановка запрещена". Он запрещает как остановку, так и стоянку транспортных средств на той стороне дороги, где он установлен. Действие знаков 3.34–3.37 распространяется только на соответствующую сторону дороги.

Обычно зона действия знака 3.34 простирается от места его установки до ближайшего перекрестка. Если же в населенном пункте перекрестков нет, ограничение действует до его конца. На схеме установлен знак конца населенного пункта, поэтому после него запрет, установленный знаком 3.34, уже не распространяется.

Следовательно, место А не подходит: оно расположено на правой стороне дороги в зоне действия знака "Остановка запрещена".

С местом Б ситуация иная. Оно расположено слева и ещё в пределах населённого пункта. В соответствии с пунктом 15.3 ПДД, в населенных пунктах разрешено останавливаться и стоять на левой стороне дороги, если она имеет по одной полосе в каждом направлении, посередине нет трамвайных путей и дорога не разделена сплошной линией разметки 1.1. Именно такие условия имеем в задаче.

Поэтому в точке Б остановка разрешена.

Место В расположено справа, но уже после знака конца населённого пункта. Действие знака 3.34 на этом участке закончилось, поэтому при отсутствии других запретов водитель может остановиться у правого края дороги.

А вот точка Г расположена слева, уже за пределами населенного пункта. Правило, разрешающее остановку на левой стороне такой двусторонней дороги, действует именно в населённых пунктах. Поэтому это место не подходит.

Правильный ответ

Водителю разрешено остановиться в точках Б и В.

Итак, правильный вариант – № 4.

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