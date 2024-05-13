Ford создал дешевого соперника Toyota RAV4 по цене "Дастера". Фото
Недорогой кроссовер Ford Equator Sport 2024 модельного года готовят к премьере. Соперник Toyota RAV4 прошел модернизацию, получил новый дизайн и цену как у "Рено Дастер". Машину показали на первых фото перед премьерой.
Фото Ford Equator Sport 2024 публикует Autohome. На них кроссовер изображен в готовом к серийному производству виде. После рестайлинга модель выглядит современнее и даже спортивнее.
Модель получила дизайн в стиле других внедорожников и кроссоверов Ford. Производитель изменил бамперы, переднюю фальшрадиаторную решетку и фары. Автомобиль является альтернативой моделям Ford Kuga и Ford Escape.
Неизвестно, какие изменения произойдут в салоне Equator Sport. Ожидается, что покупателям предложат обновленную информационно-развлекательную систему на увеличенном мониторе с поддержкой современных сервисов.
Моторная гамма будет включать два варианта – бензиновый на 170 сил и гибридную силовую установку мощностью 218 л.с. Цена Ford Equator Sport 2024 – от 21 000 долларов.
Напомним, как ранее рассказывал OBOZ.UA, новая недорогая Toyota Camry уже отправилась в производство и поступила в продажу.