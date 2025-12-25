Ford остановил производство недорогого соперника Toyota RAV4. Фото

Производство модели Ford Escape уже остановили. Этот недорогой кроссовер соперничал с Toyota RAV4 и другими моделями популярного сегмента. Пока о преемнике ничего неизвестно.

Подробности стали известны Carscoops. Кроссовер Ford Escape отменили вместе с моделью Lincoln Corsair, которая построена на той же платформе. На заводе в Луисвилле, штат Кентукки (предприятие модернизируют) будут производить новый недорогой электрический пикап.

Пока неизвестно, ждет ли та же участь кроссовер Ford Kuga – европейский вариант Escape. Однако такие изменения в модельной линейке уже вызвали критику.

Отмечается, что дилеры Ford в США недовольны. Модель Escape была одним из наиболее популярных автомобилей американского производителя в очень конкурентном сегменте. Продавцы опасаются, что часть покупателей теперь просто уйдет к конкурентам.

Фактически, компания осталась без предложения в сегменте. Однако производитель надеется, что модели Maverick и Bronco Sport частично заполнят пробел.

