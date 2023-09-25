Эволюция Logan: каким будет новый бюджетный автомобиль Renault и Dacia. Фото

Renault и Dacia в данный момент работают над новым бюджетным автомобилем, который станет своеобразной эволюцией знаменитого Logan. Новинка предложит очень просторный салон.

Первые детали рассказывает L’argus. Машину построят в рамках дешевой архитектуры для бюджетных моделей. То есть идеологически корни машины уходят к Dacia Logan. Собственно, как и в случае со всеми современными моделями компании с того момента, как румынский автопроизводитель вошел под контроль Renault.

Конкретнее, автомобиль под внутризаводским названием Dacia C-Neo К1320 построят на компонентах новых кроссоверов Duster и Bigster. От них новинка унаследует визуальный стиль, но окажется низким и довольно длинным хэтчбеком с длиной кузова около 4,6 м.

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Такой размер позволит предложить пассажирам просторный интерьер. Пока неизвестно, будет ли внутри 2 или 3 ряда кресел.

Художники попытались изобразить свое виденье новинки, запланированной на 2026 год. На картинках мы видим интерпретацию современного стиля компании и эффектную светотехнику. Производитель же никаких подробностей о дизайне пока не сообщал.

Недорогой автомобиль с ценой до 20 000 евро предложат с гибридными силовыми установками. Также может появиться ГБО.

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