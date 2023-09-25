Новый бюджетный Suzuki получит мотор Toyota. Фото

Новое поколение бюджетного Suzuki Swift готовят к премьере. Компания в последнее время тесно сотрудничает с Toyota, поэтому новинка получит экономичный двигатель.

Об этом стало известно Car-Research. А в BestCarWeb подготовили свои варианты дизайна грядущего компактного хэтчбека, используя информацию, которая есть на данный момент.

Ожидается, что дизайн нового Suzuki Swift 2024 модельного года окажется эволюционным, без откровений. Эта модель всегда остается узнаваемой. На кузове появятся более сложные линии, но внешность не претерпит кардинальных изменений.

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В линейке появится силовая установка Toyota. Речь о гибриде на базе 1,2-литрового бензинового мотора. Более мощный Suzuki Swift Sport получит гибрид с 129-сильным двигателем объемом 1,4 л.

Также покупателям предложат базовые бензиновые варианты объемом 1 л (112 л.с.) и 1,2 л (91 л.с.). Премьера Suzuki Swift 4 поколения (в спецификации для глобального рынка) ожидается до конца 2023 года.

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