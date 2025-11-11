Эту модель Toyota ждали все: практичный внедорожник показали официально

Новую модель Toyota Hilux 2026 ждали все любители практичных и надежных внедорожников. Недорогой японский автомобиль наконец-то рассекретили официально в следующем поколении, хотя на самом деле это глубокая модернизация.

Новая Toyota Hilux отправится в продажу на разных рынках до конца 2025 года. Подробности о машине стали известны Motor1. Кузов сохранили от прежнего пикапа, но изменился декор и оформление передней части.

Заменили фары и бамперы. Появились новые цвета и колесные диски. Как и ранее, для разных исполнений модели в зависимости от модификации доступны свои пакеты оформления и внешности.

Двигатели Toyota Hilux 2026 модельного года:

бензин 2,7 л (163 л.с.);

дизель 2,8 л (204 л.с.);

электро, батарея 59 кВтч (196 л.с., запас хода 240 км).

К 2028 году ожидается появление пикапа с водородной силовой установкой. В зависимости от региона, цена Toyota Hilux 2026 будет стартовать с отметки менее 20 000 долларов.

