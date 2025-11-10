В Украине впервые показали недорогую практичную модель Hyundai. Фото

Недорогой пикап Hyundai Santa Cruz впервые показали на фото в Украине. Это практичная модель, которая отличается вместительным багажником и необычным дизайном. Корейский автомобиль недавно претерпел модернизацию.

В Украине Hyundai Santa Cruz показали в дорестайлинговом варианте. Официально у нас этот автомобиль не продается. И для импорта из-за рубежа с пробегом машина тоже непривычная, но внимание привлекает. Пикап показывает t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.

Модель Hyundai Santa Cruz выглядит как пикап, но построена на базе кроссовера Hyundai Tucson. Недавно обновленный Santa Cruz получил внешность в стиле современного Tucson с интегрированными фарами и Santa Fe с его "квадратной" стилистикой. Задние фонари обновили вместе с бампером.

Появились и другие колесные диски, которые ранее не предлагались для этой модели. Расширили цветовую палитру для кузова.

В движение пикап приводит бензиновый мотор объемом 2,5 л мощностью 194 или 281 л.с. Цена Hyundai Santa Cruz – около 29 000 долларов.

