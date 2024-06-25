Этот японский внедорожник напугает конкурентов: фото и цена нового Isuzu

Большой внедорожник Isuzu MU-X показали в исполнении для 2024 модельного года. Японский автомобиль приятно удивил ценой, которая напугает более дорогих конкурентов. Также у машины новый дизайн и оснащение.

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Об автомобиле сообщили на сайте компании. После рестайлинга Isuzu MU-X 2024 получил измененное оформление передней части с новыми фарами, бампером и большой решеткой.

Сзади также изменили дизайн бампера и фонарей. Появились новые цвета кузова в палитре и другие колесные диски. В целом направление стиля напоминает пикап Isuzu D-Max, который также недавно претерпел модернизацию, но дизайн здесь свой.

Покупателям предлагаются на выбор два дизельных мотора. Двигатель объемом 1,9 л выдает мощность 150 л.с., 3 л – 190 сил. Агрегаты сочетаются с 6-ступенчатыми механической и автоматической КПП в составе трансмиссии с полным приводом.

Цена Isuzu MU-X 2024 года начинается с 34 000 долларов.

Напомним, как ранее рассказывал OBOZ.UA, недорогой внедорожник Mitsubishi показали в новом виде.